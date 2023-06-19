Dinlenme tesisine girmek isterken faciayı yaşadılar: 1'i ağır 3 yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde dinlenme tesisine girmek için manevra yapan hafif ticari araç, önündeki TIR'a çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:00
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Anadolu Otoyolu Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada Y.D. idaresindeki 34 GCV 257 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün dinlenme tesisine girmek için yaptığı manevra sonrasında aynı yönde seyreden yabancı uyruklu O.S. idaresindeki yabancı plakalı TIR'a çarparak takla attı.

Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü ve içinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen bir kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazaya ilişkin incelme başlatıldı.


Anadolu Otoyolu sakarya

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