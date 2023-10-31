Direksiyon başında uyuyan sürücü, kaza yaptıktan yarım saat sonra uyandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon başında uyuya kalan kamyonet sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyir halinde olan Rahmi Ö. idaresindeki kamyonet, kavşağa geldiği esnada sürücüsünün uyuması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak yan yattı.
Olayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevrede bulunan yurttaşların, trafik ekiplerinin ve itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren uğraşları sonucu uyandırılan Rahmi Ö. uyandığında şoför kapısından dışarı çıktı.
Kazayı hatırlamadığını söyleyerek uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamayan sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kazada yan yatan kamyonet çekici tarafından kaldırılarak otoparka çekildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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