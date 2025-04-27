Direksiyon eğitimi sırasında yürüyüş yapan çifte çarptı!
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde direksiyon eğitimi alan kadının, piknik alanında yürüyen çifte ve ardından ağaca çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Sur’un Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kent Ormanı içinde otomobil ile direksiyon eğitim alan kadın, önce piknik alanında yürüyüş yapan E.B. (44) ve eşine, daha sonra ağaca çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #diyarbakır #eğitim #kaza
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