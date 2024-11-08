Direksiyon hakimiyetini kaybetti! 40 metre şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde hız ve dikkatsizlik sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak 40 metrelik şarampole uçtu. Kaza sonrası sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti! 40 metre şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 09:16

Mudanya ilçesi Aydınpınar mevkiinde, dün gece 03.00 sıralarında, Mudanya’dan Bursa yönüne gelen Emre Tokça idaresindeki 16 ARF 009 plakalı otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Aşırı hız sonucu bariyerleri aşan otomobil, taklalar atarak 40 metre şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için hummalı çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri, Emre Tokça’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı


Etiketler: #112 Acil #Bursa #Bursa Büyükşehir Belediyesi

İlgili Haberler

Bursa’nın iki ilçesinde orman yangını çıktı!

Bursa’nın iki ilçesinde orman yangını çıktı!
Bursa'da başlayan orman yangını sürüyor: Yangın Balıkesir'e sıçradı

Bursa'da başlayan orman yangını sürüyor: Yangın Balıkesir'e sıçradı
Bursa Devlet Tiyatrosu 'Othello'yu Romanya'da sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu 'Othello'yu Romanya'da sahneleyecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler