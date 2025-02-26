Direksiyon hakimiyetini kaybetti... İçecek yüklü TIR şarampole devrildi: Sürücü yaralandı
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan içecek yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada TIR sürücüsü yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Fele köyü mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 AZ 660 plakalı içecek yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, dorsede bulunan içecekler yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Isparta
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