Nevşehir'de iki Mercedes birbirine girdi: Yaralıların yakınları ambulansa ve itfaiyeye saldırdı!
Nevşehir’de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, kazada 3’ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen yaralıların yakınları önce ambulansa sonra itfaiye aracına saldırdı.
Kaza gece saatlerinde Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Alkollü olduğu öğrenilen Ali S.U.’nun kullandığı 34 AU 0250 plakalı Mercedes marka otomobil seyir halindeyken ara sokaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan ve sürücüsü tespit edilemeyen 38 JB 230 plakalı Mercedes marka otomobile yandan çarptı.
AMBULANSA VE İTFAİYEYE SALDIRDILAR!
Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağılık, polis ekibi ile birlikte itfaiye sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Can pazarının yaşandığı olayda, kaza yerine gelen yaralıların yakınları, önce ambulansa sonrada itfaiye aracına saldırdı. Araç içinde bulunan içki şişeleri de kameralara yansıdı.
Kazada yaralanan toplam 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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