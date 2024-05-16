Direnişin simge ismi Hasan Tahsin anıldı

İzmir’in işgalinin başladığı 15 Mayıs 1919’da Yunan’a ilk kurşunu atarak direnişin simgesi olan gazeteci Hasan Tahsin, ölümünün 105. yılında Konak Atatürk Meydanı’ndaki İlk Kurşun Anıtı önünde törenle anıldı.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00
Direnişin simge ismi Hasan Tahsin anıldı
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Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi, belediye başkanları, eski milletvekilleri, gazeteciler ve Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Ortaokulu’nun öğrencileri katıldı.

Programda konuşan Başkan Tugay, “İzmir’in kurtuluşun ve kuruluşun şehri” olduğunu anımsatarak işgale karşı direncin ilk kıvılcımını da Hasan Tahsin’in verdiğini belirtti. Tugay, “İzmir, Cumhuriyet’in yıkılmaz kalesidir” dedi.

Hasan Tahsin’in sıktığı ilk kurşunun esarete atıldığını vurgulayan Tugay sözlerine şöyle devam etti: “Hasan Tahsin ilk kurşunu, karanlığa sıktı. Tıpkı bugün Hasan Tahsin’in izinden giden cesur gazetecilerin, karanlıkları kalemleriyle aydınlığa çıkarmaya çalışması gibi. Baskılara, sansüre, ifade özgürlüğünü suç sayan zihniyete rağmen gerçekleri yazmaktan korkmayan gazeteciler gibi… Gerçeklerin peşinde cesurca, Hasan Tahsin gibi korkmadan koşan, özgür basın için çalışan gazetecilere selam olsun.”

İGC Başkanı Gappi ise 2023 yılında 43 gazetecinin cezaevine girdiği hatırlatarak “Haberlere erişim engelleri getiriliyor, televizyonlara, gazetelere milyonlarca liralık cezalar yağdırılıyor. Ancak 105 yıl sonra bizler tıpkı Hasan Tahsin gibi susmayacağız ve durmayacağız” dedi.


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