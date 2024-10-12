Discord radarı sürüyor

Yayınlanma: 12.10.2024 - 09:00

Güncelleme: 12.10.2024 - 09:00

İstanbul'da 2 kadının öldürülmesi olayının ardından tartışılan ve erişim engeli getirilen “Discord” isimli sosyal medya platformu hakkında Emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Halkı yanıltıcı şekilde yayın ve dezenformasyon yaptığı tespit edilen “Haha” isimli grubun kurucuları olan 3 şüpheli yakalandı.

Ankara'da bulunan T.D. İstanbul'da bulunan F.T. ve Konya'da bulunan M.Ö. tutuklandı. Ayrıca “C31K” isimli grubun yöneticilerinden olan E.G. Tokat'ta yakalanarak tutuklanırken, İstanbul'da bulunan A.T. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandı. Discord üzerinden bir kadının kendisine kolonya döktürülüp yaktırılmasına dair paylaşımda adı geçen ve gözaltına alınan Ö.P. ise tutuklandı.