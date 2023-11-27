Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'e gidiyor!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın 28-29 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'i ziyaret edeceği belirtildi.
Toplantı kapsamında "Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde", Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" ifadesi kullanıldı.
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