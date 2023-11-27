Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'e gidiyor!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 21:50

Güncelleme: 27.11.2023 - 21:50

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın 28-29 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'i ziyaret edeceği belirtildi.

Toplantı kapsamında "Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde", Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" ifadesi kullanıldı.