Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'e gidiyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

AA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 21:50
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'e gidiyor!
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın 28-29 Kasım'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'i ziyaret edeceği belirtildi.

Toplantı kapsamında "Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde", Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" ifadesi kullanıldı.


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