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Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

2.07.2026 12:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Dışişleri Bakanlığı 120 Aday Meslek Memuru alımı yapacağını duyurdu. Peki, Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
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Dışişleri Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru takvimi ve şartlar, kamu kariyeri hedefleyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 2-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak, yazılı sınav ise 16 Ağustos 2026’da Ankara’da yapılacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Dışişleri Bakanlığı personel alımına başvuracak adayların; 657 sayılı Kanun’daki genel şartları taşıması, 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, ilan edilen lisans veya lisansüstü eğitim şartlarını karşılaması ve belirlenen yabancı dil kriterlerini sağlaması gerekiyor. Yazılı sınava katılacak adaylar ise yabancı dil puanı veya ilgili şartlara göre yapılacak sıralamayla belirlenecek.

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