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İSKİ açıkladı: 2 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 2 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

2.07.2026 09:40:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 2 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da yaz sıcaklarının yüzünü iyice göstermesiyle birlikte yurttaşların arama motorlarında en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında "İstanbul baraj doluluk oranları" geliyor. Özellikle artan su tüketimi ve sıcaklıklara bağlı buharlaşma, barajlardaki su seviyelerini doğrudan etkiliyor. Peki, İSKİ açıkladı: 2 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 2 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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2 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin 1 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 63,33 seviyesine geriledi.

2 TEMMUZ 2026 İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ

İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın doluluk oranları bölgesel olarak büyük farklılıklar gösteriyor. İşte İSKİ'nin 2 Temmuz tarihli güncel ölçümlerine göre baraj bazındaki son durum:

Ömerli Barajı: yüzde 89,16

Darlık Barajı: yüzde 81,44

Elmalı Barajı: yüzde 88,79

Terkos Barajı: yüzde 51,81

Alibey Barajı: yüzde 59,44

Büyükçekmece Barajı: yüzde 46,01

Sazlıdere Barajı: yüzde 38,46

Istrancalar Barajı: yüzde 26,63

Kazandere Barajı: yüzde 42,1

Pabuçdere Barajı: yüzde 38,05

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