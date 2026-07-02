İSKİ açıkladı: 2 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 2 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
2 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ'nin 1 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 63,33 seviyesine geriledi.
2 TEMMUZ 2026 İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ
İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın doluluk oranları bölgesel olarak büyük farklılıklar gösteriyor. İşte İSKİ'nin 2 Temmuz tarihli güncel ölçümlerine göre baraj bazındaki son durum:
Ömerli Barajı: yüzde 89,16
Darlık Barajı: yüzde 81,44
Elmalı Barajı: yüzde 88,79
Terkos Barajı: yüzde 51,81
Alibey Barajı: yüzde 59,44
Büyükçekmece Barajı: yüzde 46,01
Sazlıdere Barajı: yüzde 38,46
Istrancalar Barajı: yüzde 26,63
Kazandere Barajı: yüzde 42,1
Pabuçdere Barajı: yüzde 38,05