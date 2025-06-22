Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ABD’nin İran'a yönelik saldırısının sonuçlarından endişe duymaktadır

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır" açıklamasında bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından yapılan saldırı, (çatışmaların yayılması) riski en üst düzeye çıkarmıştır" denildi.

'KINAMASIZ' AÇIKLAMA

Açıklamada, "İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir." ifadesi kullanılırken saldırıya yönelik kınamada bulunulmaması dikkat çekti.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle:

''Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır.

Türkiye, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duymaktadır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz.

İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

İran’ın nükleer programına ilişkin ihtilafın tek çözüm yolu müzakerelerden geçmektedir. Uluslararası toplumu, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz.''

Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır.



