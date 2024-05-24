Dışişleri'nden UAD kararı sonrası açıklama: 'Yerine getirilmesini bekliyoruz'

Yayınlanma: 24.05.2024 - 19:35

Güncelleme: 24.05.2024 - 19:35

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"HİÇBİR ÜLKE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

"Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze’de Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan’ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi’ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz."