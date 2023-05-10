DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 308 bin!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:44

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:46

DİSK-AR, 'Mayıs 2023' İşsizlik ve İstihdam Görünümü raporunu kamuoyuyla paylaştı. DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Mart 2023'te 8 milyon 308 bin kişi olarak gerçekleşti.

TÜİK'e göre 2019 Mart'ta yüzde 13,9 olan dar tanımlı işsizlik Mart 2023'te yüzde 10 olarak gerçekleşti. Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,6'dan yüzde 21,8'e yükseldi. Mart 2023'te geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 308 bin oldu. Öte yandan işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor.

3,5 MiLYONU AŞKIN İŞSİZ, İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YOKSUN

Mart 2023’te TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 508 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Mart 2023 verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 435 binde kaldı. Böylece Mart 2023’te resmi işsizlerin sadece yüzde 12,4’ü işsizlik ödeneği alabildi. 3,5 milyonu aşkın işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yaklaşık yüzde 87,6’sının işsizlik ödeneği alamadığı anlamına geliyor.

KADIN İŞSİZLİK YİNE ZİRVEDE

Kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olmaya devam ediyor. Mart 2023 HİA verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 29,7 ile geniş tanımlı kadın işsizliği oldu. İkinci yüksek işsizlik kategorisi ise genç kadın işsizliğidir. Mart 2023’te genç kadın işsizliği yüzde 28,9’dur. İşsizlik genç ve kadınlarda yüksek seyretmeye devam etmektedir.