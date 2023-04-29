DİSK duyurdu: 1 Mayıs'ta 13 bölge, 24 şehir ve 25 meydanda alanlardayız!

Yayınlanma: 29.04.2023 - 17:08

Güncelleme: 29.04.2023 - 17:12

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 13 bölge, 24 şehir ve 25 meydanda 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde emek ve meslek örgütleri ile meydanlarda buluşma çağrısı yaptı.

DİSK tarafından paylaşılan 1 Mayıs toplanma ve etkinlik bilgileri şu şekilde:

İSTANBUL BÖLGE

Toplanma: 11.00 Cevahir Hotel Önü Maltepe

Miting: 13.00 Maltepe Miting Alanı

İÇ ANADOLU BÖLGE

Ankara

Toplanma: 11.00 AKM önü

Miting: 13.30 Tandoğan Meydanı

EGE BÖLGE

İzmir

Toplanma: 11.00 Basmane DİSK Bölge Temsilciliği önü

Miting: 13.00 Gündoğdu Meydanı

Aydın

Toplanma: 11.00 Taşköprü Mevkii

Miting: Atatürk Kent Meydanı

Muğla

Toplanma: 11.00 Mehmet Ali Eren Parkı

Miting: 13.00 Sosyo Kültürel Alan

AKDENİZ BÖLGE

Antalya

Toplanma: 15.00 Aydın Kanza Parkı

Miting: 15.30 Cumhuriyet Meydanı

ÇUKUROVA BÖLGE

Adana

Toplanma: 16.00 - Kasım Gülek Köprüsü

Miting: 16.30 - Uğur Mumcu Meydanı

Mersin

Toplanma: 15.00 - Eski TSG Stadyumu

Miting: 17.00 - Cumhuriyet Meydanı

Hatay

Miting: 17.30 Defne İlçesi Şükrü Güçlü Bulvarı

DİYARBAKIR BÖLGE

Diyarbakır

12.00 Dağkapı Meydanı

Ağrı

10.00 Nevzat Bingöl Cd. Dörtyol

Batman

Toplanma: 11.00 – Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önü

Miting: 12.00 - 8 Mart Kadın Parkı Kültür Mh.

Hakkari

Miting: 11.00 Minikent

ESKİŞEHİR BÖLGE

Toplanma: 11.30 – Haller Gençlik Merkezi Karşısı

Miting: 12.30 - Cumhuriyet Meydanı

GAZİANTEP BÖLGE

Miting: 12.00 Kırkayak Parkı

GÜNEY MARMARA BÖLGE

Bursa

Toplanma: 12.00 Eski Atatürk Stadı

Miting: 16.00 Kent Meydanı

Çanakkale

Toplanma: 12.30 Eski Salı Pazarı

Miting: 14.00 Cumhuriyet Meydanı

Balıkesir | Edremit

Toplanma: 10.00 Edremit Vergi Dairesi önü

Miting: Şehit Hamdibey Meydanı

KARADENİZ BÖLGE

Samsun

Toplanma: 12.30 Shell Kavşağı

Miting: 13.00 Cumhuriyet Meydanı

Artvin

12.00 Atapark

Hopa

14.00 Metin Lokumcu Meydanı

Rize

Toplanma: 14.00 İsmail Kahraman KM Önü

Miting: 14.30 Demokrasi Meydanı

KAYSERİ BÖLGE

Kırşehir

Toplanma: 13.00 Masal Parkı yanı Türk Büyükleri Parkı

Miting: 14.00 Cacabey Meydanı

KOCAELİ BÖLGE

Toplanma: 11.30 Yahya Kaptan Gross Market Önü

Miting: 13.00 Yahya Kaptan Miting ve Etkinlik Alanı (Arasta Park Yanı)

TRAKYA BÖLGE

Kırklareli

Toplanma: 11.00 Kırklareli İşkur Binası

Miting: 12.30 Cumhuriyet Meydanı