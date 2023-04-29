DİSK duyurdu: 1 Mayıs'ta 13 bölge, 24 şehir ve 25 meydanda alanlardayız!
DİSK, başta İstanbul olmak üzere 24 şehirde belirlenen meydanlarda yapılacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı mitinglerine çağrıda bulundu.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 13 bölge, 24 şehir ve 25 meydanda 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde emek ve meslek örgütleri ile meydanlarda buluşma çağrısı yaptı.
DİSK tarafından paylaşılan 1 Mayıs toplanma ve etkinlik bilgileri şu şekilde:
İSTANBUL BÖLGE
Toplanma: 11.00 Cevahir Hotel Önü Maltepe
Miting: 13.00 Maltepe Miting Alanı
İÇ ANADOLU BÖLGE
Ankara
Toplanma: 11.00 AKM önü
Miting: 13.30 Tandoğan Meydanı
EGE BÖLGE
İzmir
Toplanma: 11.00 Basmane DİSK Bölge Temsilciliği önü
Miting: 13.00 Gündoğdu Meydanı
Aydın
Toplanma: 11.00 Taşköprü Mevkii
Miting: Atatürk Kent Meydanı
Muğla
Toplanma: 11.00 Mehmet Ali Eren Parkı
Miting: 13.00 Sosyo Kültürel Alan
AKDENİZ BÖLGE
Antalya
Toplanma: 15.00 Aydın Kanza Parkı
Miting: 15.30 Cumhuriyet Meydanı
ÇUKUROVA BÖLGE
Adana
Toplanma: 16.00 - Kasım Gülek Köprüsü
Miting: 16.30 - Uğur Mumcu Meydanı
Mersin
Toplanma: 15.00 - Eski TSG Stadyumu
Miting: 17.00 - Cumhuriyet Meydanı
Hatay
Miting: 17.30 Defne İlçesi Şükrü Güçlü Bulvarı
DİYARBAKIR BÖLGE
Diyarbakır
12.00 Dağkapı Meydanı
Ağrı
10.00 Nevzat Bingöl Cd. Dörtyol
Batman
Toplanma: 11.00 – Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önü
Miting: 12.00 - 8 Mart Kadın Parkı Kültür Mh.
Hakkari
Miting: 11.00 Minikent
ESKİŞEHİR BÖLGE
Toplanma: 11.30 – Haller Gençlik Merkezi Karşısı
Miting: 12.30 - Cumhuriyet Meydanı
GAZİANTEP BÖLGE
Miting: 12.00 Kırkayak Parkı
GÜNEY MARMARA BÖLGE
Bursa
Toplanma: 12.00 Eski Atatürk Stadı
Miting: 16.00 Kent Meydanı
Çanakkale
Toplanma: 12.30 Eski Salı Pazarı
Miting: 14.00 Cumhuriyet Meydanı
Balıkesir | Edremit
Toplanma: 10.00 Edremit Vergi Dairesi önü
Miting: Şehit Hamdibey Meydanı
KARADENİZ BÖLGE
Samsun
Toplanma: 12.30 Shell Kavşağı
Miting: 13.00 Cumhuriyet Meydanı
Artvin
12.00 Atapark
Hopa
14.00 Metin Lokumcu Meydanı
Rize
Toplanma: 14.00 İsmail Kahraman KM Önü
Miting: 14.30 Demokrasi Meydanı
KAYSERİ BÖLGE
Kırşehir
Toplanma: 13.00 Masal Parkı yanı Türk Büyükleri Parkı
Miting: 14.00 Cacabey Meydanı
KOCAELİ BÖLGE
Toplanma: 11.30 Yahya Kaptan Gross Market Önü
Miting: 13.00 Yahya Kaptan Miting ve Etkinlik Alanı (Arasta Park Yanı)
TRAKYA BÖLGE
Kırklareli
Toplanma: 11.00 Kırklareli İşkur Binası
Miting: 12.30 Cumhuriyet Meydanı
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