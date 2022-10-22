DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan Eskişehir'de işten atılan işçilere destek
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Yasin Çakır Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 23 işçinin işten çıkarılmasına tepki göstererek, “Bu dünya yüzünde en onurlu şey işine ve ekmeğine sahip çıkmak için, emeğine sahip çıkmak için yan yana gelmek, sınıf kardeşliğiyle omuz omuza vermek ve örgütlenmek, sendikalı olmaktır” dedi.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Yasin Çakır Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin işten çıkardığı 23 işçiye destek için işçilerle birlikte Eskişehir’de Merkez Satış Ofisi önünde basın açıklaması yaptı.
“Atılan işçiler geri alınsın, sendikal haklar tanınsın” pankartı açan işçiler, “Kölece çalışmaya son”, “Sendika hakkımız söke söke alırız”, “Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz”, “Sendikalıyız güçlüyüz kazanacağız” dövizleri taşıdı; “İşçiyiz haklıyız kazanacağız”, “Direnişten zafere, direne direne” sloganları attı.
"HER ŞEY SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNDE ENGELDİR"
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, şunları söyledi:
"Türkiye’de bir ücretliler topluluğu haline gelmiş olan milyonlarca işçinin, emekçinin, üniversite profesöründen fabrikada merdiven altı atölyelerde çalışan işçisine, meyve- sebze halinde işçilik yapan arkadaşımdan alışveriş merkezlerine, plazalara, belediyelere, hastanelere, okullara kadar Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca emeğiyle, alın teriyle çalışanın olduğu bu ülkede her şeyden önce Türkiye’nin geleceğinden söz edeceksek işçi sınıfının örgütlenmesinden, işçi sınıfının örgütlü olmasından, sendikalı olmasından söz ediyoruz. Ve bugün Türkiye’de her şey ama her şey işçilerin sendikalaşmasının, örgütlenmesinin önünde engeldir.
Mevzuata, işveren tutumundan mahkemelerden denetim, kamunun tutumuna kadar her şey işçilerin sendikalaşmasının, örgütlenmesinin önünde engeldir. O nedenle biz bu tabloyu her gün neredeyse örgütlendiğimiz bütün iş yerlerinde yaşıyoruz. Daha birkaç gün önce İzmir’de yine iki fabrikada örgütlenen birisi yine gıda, diğer metal fabrikası iki iş yerinde onlarca işçi arkadaşımız işten çıkartıldığı için orada işçi arkadaşlarımızla beraberdik. Şunu söylemek isterim. Bu dünya yüzünde en onurlu şey işine ve ekmeğine sahip çıkmak için, emeğine sahip çıkmak için yan yana gelmek, sınıf kardeşliğiyle omuz omuza vermek ve örgütlenmek, sendikalı olmaktır. O nedenle ben Yasin Çakır Un Fabrikası işçi kardeşlerimi emeğine, ekmeğine sahip çıkmak için, sendikalı oldukları, Gıda-İş Sendikamıza üye oldukları ve DİSK’li oldukları için tek tek hepsini kutluyorum.”
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