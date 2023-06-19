DİSK yöneticisinden gazeteciye çirkin sözler: Gelme lan bir daha!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 14:33

Güncelleme: 19.06.2023 - 15:40

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı sonrası basın açıklaması düzenledi.

Konfederasyon başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptığı esnada DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan bir gazetecinin fotoğraf çekmesine tepki gösterdi. Gazetecinin de tepki göstermesi üzerine sözlü bir tartışma yaşandı.

Gazeteci, “Benden ne istiyorsunuz beyefendi. Siz işçilere de böyle mi yapıyorsunuz? Böyle mi savunuyorsunuz haklarını? Çekmemizi istemiyorsunuz niye bizi çağırıyorsunuz, ayıp değil mi canlı yayında böyle yapıyorsunuz?” dedi.

Doğan tartışma sırasında gazeteciye “Konuşma fazla, gelme lan bir daha” ifadelerini kullandı. Arzu Çerkezoğlu ve diğer DİSK üyeleri ise gazeteciden özür diledi.

Olay sonra DİSK-Basın İş şu açıklamayı yaptı:

"DİSK yönetiminin yaptığı basın toplantısında meslektaşımıza yönelik saygısız ifadeleri ve yakışıksız tavrı asla kabul etmiyoruz. Tepkimizi konfederasyonumuzun yönetimine ileteceğimizi de tüm meslektaşlarımızın bilmesini isteriz."