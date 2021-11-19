Diyanet, Antalya’da lüks tesiste iki hafta kamp kurdu

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

2022 yılı bütçesinde bir önceki yıla göre yüzde 24 artış öngörülen Diyanet İşleri Başkanlığı, Antalya’daki lüks tesiste iki hafta boyunca art arda toplantılar yaptı. Diyanet toplantılara ilişkin hiçbir paylaşımda bulunmazken, toplantıya katılan personelin ailelerinin de beş yıldızlı otelde konakladığı kaydedildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya’daki lüks bir tesiste iki hafta boyunca art arda toplantılar yaptı. 2-7 Kasım’da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 29. Seminer Toplantısı gerçekleştirilirken, 14-16 Kasım’da ise Merkez Birimleri İstişare Toplantısı düzenlendi. Bu toplantıya katılan personelin ailelerinin de beş yıldızlı otelde konakladığı öğrenildi. Başkanlığın söz konusu toplantılara ilişkin hiçbir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti. Antalya’da “kamp kuran” Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu süreçte cami, gençlik merkezi ve Kuran kursu açılışlarına da katıldı.

2022 bütçesinde, 2021 bütçesine göre yaklaşık yüzde 24 artış öngörülen, verdiği fetvalar ve yapılan açıklamalar ile tepki çeken Diyanet, teşkilat ve birim toplantılarını lüks tesislerde gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Daha önce çeşitli çalıştay ve seminerler için 5 yıldızlı otelleri tercih eden Diyanet, bu kez Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın Antalya’daki lüks tesisinde 2 hafta boyunca peş peşe 2 toplantı düzenledi. İlk olarak 2-7 Kasım tarihleri arasında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Seminer Toplantısı söz konusu tesiste yapılırken seminerin bitmesinden yalnızca 5 gün sonra bu kez Merkez Birimleri İstişare Toplantısı yine aynı tesiste gerçekleştirildi. 14-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıya katılan personelin ailelerini de programa katıldığı öğrenildi.

MÜFTÜLÜK DUYURDU

Başkanlıktan, seminere ya da toplantıya ilişkin hiçbir açıklama ya da paylaşım yapılmaması dikkat çekti. Toplantılara ilişkin tek paylaşım ise söz konusu tesisin bulunduğu Antalya’nın Aksu ilçesinin müftülüğünden geldi. Müftülük, hem seminer hem de toplantıda yer alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın konuşması sırasında çekilen fotoğrafları, sosyal medyadan paylaştı. Başkanlığın, merkez teşkilatına ilişkin toplantıları Ankara’daki tesislerde yapmak yerine deniz kenarındaki bir lüks tesiste gerçekleştirmesi dikkat çekerken, Erbaş ise toplantılar dışında Antalya’da gençlik merkezi, Kuran kursu ve cami gibi açılışlara katıldı.