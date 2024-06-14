Diyanet ihbar etti, Türk hacılar Suudi yönetimince sınır dışı edildi

Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:51

Güncelleme: 14.06.2024 - 09:51

Diyanet’in, seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan’a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikâyet ettiği iddia edildi.

Suudilerin, Diyanet’in şikâyet ettiği Türk vatandaşlarını otel otel arayıp bulduğu ve 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestikten sonra sınır dışı ettiği ileri sürüldü.

Sözcü’den Veli Toprak imzalı habere göre, yaklaşık 20-25 bin Türk vatandaşının yaşadığı sorunun kaynağının Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan olduğu, kendi itirafıyla ortaya çıktı. Söz konusu habere göre, Demirhan, bir grupla yaptığı sohbette, kendi kotaları dışında hacca giden Türkleri şikayet ettiğini belirterek şöyle dedi:

“Ticari vize ile seyahat vizesiyle plansız, programsız gelen hacılarımız var. Hatırlarsınız daha önce 3 aylık Hac vardı ya, Ramazan’da gidiyor, Kurban’da dönüyordu. Önceden gidip orada kamufle olan, Arafat’a gitmek için otelde bekleyenler geçen sene çok fazlaydı. Bu sene biz onları şikâyet ettik. Şikâyetçi olduk, ‘Bunlar bizim organizasyonumuzu baltalıyor’ dedik”

"FAHİŞ FİYAT ÖDEMİYORLAR DİYE ŞİKAYET EDİYORSUNUZ"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, olay üzerine Diyanet’e tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “Bu utanç verici duruma son verin” çağrısında bulunan Ekmen şunları söyledi:

“Ülkemize tanınan hac kotası dışında Mekke’de bulunan hacı adayları var. Türk Diyanet’i Türk vatandaşlarını Suudi makamlarına ihbar ve şikâyet etmiştir. Neyle uğraşıyorsunuz Diyanet? Sana fahiş fiyat ödemiyor diye insanları şikâyet ediyorsunuz. Kaç genel müdür hac bahanesiyle Arabistan’da? Her biri 40 gün sonra ne kadar harcırah alacak? Haccı bedavaya getirdiğiniz yetmiyor gibi bir de üstüne para mı alacaksınız?”

DİYANET'TEN AÇIKLAMA: YAPTIRIMLAR SUUDİ ARABİSTAN'IN SORUMLULUĞU

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada Hac vizesi olmayanlara yönelik yaptırımların tamamen Suudi Arabistan'ın uhdesinde olduğunu bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunda gerçekdışı yorumlara neden olan görüntü, 25 Nisan 2024 tarihinde Başkanlığımızda düzenlenen Hac Eğitim Seminerinde Daire Başkanımızın konuşmasının önü ve arkası kesilerek bağlamından koparılmış bir bölümüdür.

Hacda görev yapacak bir personelimiz 2023 haccında hac vizesi olmadan insanların geldiğini ve bu nedenle mağduriyetler yaşandığını ifade etmiş ve bu sene tedbir alınıp alınmayacağını sormuştur. İlgili soru üzerine ise Daire Başkanımız vatandaşlarımızı yanıltarak mağduriyetlere neden olan kuruluşların şikayet edildiğinden bahsetmiştir.

Konuyla ilgili bazı paylaşım ve açıklamalarda iddia edildiği gibi, Başkanlığımızın 2024 Hac döneminde hac vizesi olmadan Suudi Arabistan’a gelen vatandaşlarımızı ilgili makamlara şikayet ettiği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca görüntünün çekildiği toplantının tarihinden de açıkça anlaşılacağı üzere o tarihte hac dönemi henüz başlamamıştır.

Suudi Arabistan makamları 2024 Hac dönemi öncesinde müteaddit defalar yaptığı açıklamalarla hac vizesi olmayanların Mekke’ye alınmayacağını, Suudi Arabistan yasalarına aykırı olarak girenlerin de çeşitli idari ve mali yaptırımlara tabi tutularak Mekke’den çıkarılacağını açıklamışlardır.

Dolayısıyla hac vizesi olmayanlara yönelik yaptırımlar tamamen hacca ev sahipliği yapan Suudi Arabistan yetkililerinin uhdesindedir.”