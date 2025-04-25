Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş lisede anlamadığı ayeti yapay zekaya sorduğunu açıkladı

Yayınlanma: 25.04.2025 - 20:16

Güncelleme: 25.04.2025 - 20:16

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da yapımı tamamlanan camilerin açılışına katıldı.

Açılışın ardından konuşma yapan Erbaş, lisedeyken Yasin suresinin bir ayetini anlayamadığını belirterek, "Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir. Ama ben lisede okurken, 'Güneş sabittir.', bilimsel çalışmaların sonucu buydu, 'Güneş sabittir, diğer 9 gezegen onun etrafında dönmektedir.' Diyorlardı ki 'Kur'an bilime uymuyor.' Halbuki bilim Kur'an'a uymuyordu. Ne oldu 1982 yılında? Gökbilimciler, astronomlar tespit ettiler ki güneş hareket etmektedir. Hatta belirli bir yörüngeye doğru" dedi.

"YAPAY ZEKA HAYRETLER İÇERİSİNDE CEVAPLAR VERDİ"

Erbaş, aynı ayeti yapay zekaya sorduğunu açıkladı ve yapay zekanın kendisine, "Bunun 1400 sene önce bilinmiş olması imkansız" yanıtını verdiğini öne sürdü.

Erbaş'ın konuşması şu şekilde: "Dedim ki, bunun hikmeti nedir? Nasıl açıklarsınız? Yapay zeka, şaşkınlıklar, hayretler içerisinde cevaplar verdi bana. 'Bunun 1400 sene önce bilinmiş olması imkansız' diyor. Yapay zeka, bazı zekaları geride bırakmış durumda. 'Bunun bilinmesi mümkün değil, bilim bunu 1980'li yıllarda ancak bilebildi' diyor. Bunun gibi nice ayetler var."