Diyanet açıkladı: 2025 yılı kurban kesim bedeli belli oldu

Yayınlanma: 22.04.2025 - 11:17

Güncelleme: 22.04.2025 - 11:42

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içi 13 bin 500 lira, yurt dışı 4 bin 450 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

Erbaş, 2025 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025 Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Toplantısı'nda, kurbanın temelleri Hz. Adem'e kadar uzanan ve insanlık tarihi ile yaşıt bir ibadet olduğunu söyledi.

Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da asıl olanın takva olduğunu belirten Erbaş, "Bir ibadet olması yönüyle kurban hem öz hem de biçim bakımından derin anlam ve hikmetler barındırmaktadır. Bu yüzden özü ve biçimsel özelliği detaylı biçimde dini kaidelerle belirlenmiştir. Dolayısıyla kurban yerine başka bir ibadetin ikame edilmesi doğru değildir. Kurban kesmek yerine kurbanın parasını dağıtmak, fakirlere gıda yardımı yapmak veya namaz kılıp oruç tutmakla hiç kimse kurban yükümlülüğü yerine getirilmiş olmaz. Bu gibi yaklaşımların İslam'dan referans bulması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YIL 1 MİLYON 50 BİN FİLİSTİNLİYE KURBAN ETİ ULAŞTIRILDI"

Vakfın milletin kurban vekaletlerini emanet bilinci ve büyük bir hassasiyetle yürüttüğünü ve İslam'ın esaslarına uygun olarak yerine getirdiğini ifade eden Erbaş, "Geçtiğimiz yıl vakfımıza emanet edilen 747 bin 52 hisse kurban, yurt içinde 81 ilde, yurt dışında 78 ülke ve 348 bölgede kesilerek aralarında 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimizin de bulunduğu toplam 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırıldı. 1993'ten bugüne kadar vakfımıza emanet edilen 5 milyon 409 bin 310 hisse kurban, büyük bir titizlikle kesilerek dünyada milyonlarca ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşattı" bilgisini verdi.

Bu yıl da Kurban Bayramı'nda "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla daha fazla insanın yüzünü güldürmek için büyük bir gayretle çalışacaklarını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"2025 yılı Vekaletle Kurban Programımız kapsamında 81 il ve 922 ilçemiz başta olmak üzere yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kesim yapılmasını, ayrıca Filistin kurbanlarının da başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere Filistin'e ulaştırılmasını hedefliyoruz. 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir."

Hayırseverlerin "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" web adresleri, TDV mobil bağış uygulaması, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla bağışta bulunabileceklerini duyuran Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini vakfa teslim edebileceklerini bildirdi.