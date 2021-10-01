Diyanet İşleri Başkanlığı, Amerika’dan Asya’ya 17 yeni teşkilat kuracak

01 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Medyadan yargıya pek çok alanda etkisini gösteren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, toplamda 90’ı bulan yurtdışı müşavirlik ve ataşelik sayısı artacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında Sao Paulo’dan Los Angeles’a, Budapeşte’den Varşova’ya kadar pek çok ülkede Diyanet için 17 yeni teşkilat kurulacağı belirtildi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, “Diyanet’i Cumhur İttifakı’nın 3. kolu olarak piyasaya sürdüklerini söylüyorduk. Anlaşılan sınırlarımız buna yetmemiş. ‘Yurtta barış dünyada barış’ yerine ‘ihvan politikası’ izleniyor” dedi.

Laikliği hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet’in yurtdışı teşkilatını güçlendirecek bir adım atıldı. Resmi Gazete’de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Dakka, Jakarta, Ottava, Budapeşte, Yaounde, Darüsselam, Varşova, Helsinki, Bangkok, Manilave Vagadugu’da Din Hizmetleri Müşavirliği açılacak. Los Angeles, Sao Paulo, Kudüs, Barselona, Filibe ve Odessa’da ise, Din Hizmetleri Ataşeliği kurulacak. Böylece 11 yeni müşavirlik, 6 yeni ataşelik açılmış olacak.

‘ZEMİN KAZANMA ÇABASI’

İktidarın medyadan yargıya Diyanet’in etkisini artıran hamlelerini değerlendiren CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, alınan karar için, “Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçilerinin, diplomatik misyonlarına iktidar tarafından üvey evlat muamelesi yapıldığı, beyfendinin görüşmelerine tercüman bile alınmadığı bir dönemde bu adım laik devletten farklı bir politikaya geçmektir” yorumunu yaptı. “İhvan politikası” izlendiğini söyleyen Bayraktutan, “Bana göre bu bir PR (halkla ilişkiler) çalışması. Hem içeride hem dışarıda kaybettiği zemini kazanmak için çabaları var” diye konuştu.