Diyanet'ten 'Selman Okumuş' açıklaması: 'Gayriahlaki ilişkileri nedeniyle görevine son verildi'
Diyanet İşleri Başkanlığı, eski personeli Selman Okumuş'un, Başkanlık personeliyken ceza almasıyla ilgili beyanlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Diyanet, Okumuş hakkında yürütülen soruşturma sonrası "gayriahlaki ilişkileri sebebiyle" görevine son verildiğini öne sürdü.
Dünya Uluslararası Kuran okuma yarışması birincisi hafız Selman Okumuş, katıldığı bir yayında Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Kendisinin Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına
davet edildiğini ancak Diyanet'in programa katılmasına izin vermediğini
söyledi.
İDDİALARA YANIT GELDİ
İstanbul Müftülüğü'nden programa katılmak için izin
istediğini ancak müftülüğün de televizyona izin verdiğini kendisine izin vermediğini
belirten Okumuş'un iddialarına ilişkin Diyanet'ten açıklama geldi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, Okumuş'un soruşturma
geçirdiği ancak görevine "gayriahlaki ilişkiler" gerekçesiyle son
verildiği belirtildi.
‘GAYRİAHLAKİ İLİŞKİLERİ…’
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Diyanet İşleri Başkanlığının eski personeli olan
Selman Okumuş'un bir programda, Başkanlık personeli iken ceza almasıyla ilgili
olarak bulunduğu beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili kişinin,
Başkanlığımız bünyesinde görev yaparken, yürütülen soruşturma neticesinde
gayriahlaki ilişkileri sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b
maddesi hükmü gereğince Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son
verilmiştir. Adı geçenin, hakkında tesis edilen işlemin iptali yönündeki
talebi, İstanbul 4. İdare Mahkemesince reddedilmiştir."
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