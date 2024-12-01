Diyanet'e 'tasarruf' işlemiyor: Din şûrası için 2 milyon TL harcandı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 11:05

Güncelleme: 01.12.2024 - 11:06

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara’da 7’nci Din Şûrası düzenlendi.

“Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik” temasıyla düzenlenen şûra 26 Kasım’da başladı 28 Kasım’da sona erdi.

ERDOĞAN DA KATILDI

Şûraya AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, şûrada, “Bu kapsamda dini, ahlaki, kültürel değerlerimize, fıtrata ve geleceğimize yönelik ciddi tehdit oluşturan cinsiyetsizleştirme gibi sapkın ideolojilere karşı toplumun bilinçlendirilmesi, fıtrat temelli aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmalı ve buna yönelik etkin çalışmalar yürütülmelidir” mesajı verildi.

Diyanet’in yerleşkesinde yapılan şura için 7 Kasım 2024’te “Din Şûrası Organizasyonu Hizmet Alımı” başlığıyla bir ihale düzenlendi.

Pazarlık usulüyle düzenlenen ihale, 2 milyon TL teklif veren Skyvıew Havacılık Medya Reklam Bilişim Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi’ne verildi.

Diyanet ile şirket arasında etkinlikten bir gün önce, 25 Kasım tarihinde sözleşme imzalandığı da açıklandı.