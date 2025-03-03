Diyanet'in 'avokadolu' sahur menüsü gündem oldu

Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:07

Güncelleme: 03.03.2025 - 09:17

Ekonomik krizin günden güne derinleştiği Türkiye'de, yurttaşlar yüksek enflasyon altında ezilmeye devam ederken; Diyanet’in oruç tutanlar için hazırladığı 'sahur menüsü' tavsiyesi sosyal medyada çok konuşuldu.

TEPKİLERİN ODAĞINDA

Diyanet TV’de paylaşılan öneri, birçok kişi tarafından eleştirilirken, gelen tepkiler kısa sürede büyüdü.

Yurttaşlar hem avokado fiyatlarına hem de şarküteri fiyatlarına isyan etti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Yurttaşlardan "Ama tanesi 70 TL" sesleri yükseldi.

İşte Diyanet'in tartışma yaratan o açıklaması:

"Özellikle sahurun kahvaltı şeklinde gitmesini arzu ediyoruz. Yumurtamız olsun, bir parça peynirimiz olsun. Severseniz avokado ekleyebilirsiniz. 2-3 ceviz, 7-8 zeytin, 7-8 badem, bol yeşillikle böyle bir sahur yapabilirsiniz. Veya tek öğün şeklinde beslenebilirsiniz. Ama sahura kalkmak fazilet olduğu için mutlaka kalkın istiyoruz. Kalktığınızda da bir kase yoğurt kaşıklayabilirsiniz, suyunuzu içip yatabilirsiniz. Orucu bir bardak suyla açıyoruz, bir tane hurma yiyip kan şekerimizi dengeliyoruz. Ardından çorba içiyoruz ve namaz arası veriyoruz. Protein ağırlıklı beslenirseniz kas kaybınızı da önlersiniz."

AVOKADO FİYATLARI CEP YAKIYOR

Avokadonun bir tanesinin fiyatı zincir marketlerde 50 liradan başlıyor, manavlarda 70 liraya kadar çıkıyor.

Yurttaşlar söz konusu programa tepki göstererek ve Diyanet TV’ye ilan ettiği fitreyi hatırlatarak “Hani 180 lira ile doyuyorduk, 2 öğün için geçerliydi. Avokadonun tanesi ne kadar biliyor musun, kilosu değil tanesi diyorum” mesajları gönderdi.