Diyanet’in yetkileri Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne devredildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne “Diyanet İşleri Başkanlığı” görevi yüklenirken, tarikat ve cemaatlerle işbirliğinin önü daha da açıldı.
“Bir Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nde dün gerçekleştirilen değişiklik ile MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne geniş görevler tanımlandı. Değişiklik öncesi yalnızca “ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlak eğitim ve öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını ve eğitim araç-gereçlerini hazırlamak” ile görevli olan genel müdürlük artık “imam hatip ortaokulu ve liselerinin alanlarıyla ilgili ders kitaplarını” da hazırlayacak.
"ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ"
Genel müdürlüğün görevleri arasına ayrıca “hafızlık” eğitimi eklenmesi de dikkat çekti. Bir süredir Diyanet İşleri Başkanlığı ile hafızlık eğitimi yürüten bakanlık, artık bu genel müdürlük üzerinden “imam hatip ortaokul ve liselerinde hafızlık eğitimine yönelik çalışmalar” yürütecek. Genel müdürlük, “görev alanına giren konularda üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği” de yapabilecek. “Kurum ve kuruluşlar” tanımının “kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları” şeklinde ayrılmaması dikkat çekti. Böylece, tek tanım içinde vakıflar ve dernekler üzerinden cemaat ve tarikatlar ile işbirliğinin önü açıldı. Benzer alanda verilen bir diğer görev ise “ülke ve topluluklar” konusunda oldu. Genel müdürlük, “Türkiye ile dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle din eğitim ve öğretimi alanında işbirliğine yönelik çalışmalar” yapacak.
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