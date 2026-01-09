Diyarbakır'da yolcu treni belediye otobüsüne çarptı: Yaralı var!

Diyarbakır-Mardin kara yolunda Dericiler Sitesi önündeki hemzemin geçitte, B.A. idaresindeki 21 AIC 280 plakalı belediye otobüsü ile Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni çarpıştı.
Kazada, otobüsün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın sürücü ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trende ve belediye otobüsünde hasar oluştu. Trendeki yolcuların başka bir trenle seyahatlerine devam edeceği öğrenildi.