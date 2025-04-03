Diyarbakır'a acil iniş yapan uçakta çifte kriz!

Hindistan'a giderken dün akşam saatlerinde rahatsızlanan yolcusu için Diyarbakır’a acil iniş yapan Virgin Atlantic Havayolu’na ait uçak, yaşanan arıza nedeniyle kalkış yapamadı. Teknik ekip, arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Diyarbakır'a acil iniş yapan uçakta çifte kriz!
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DHA
Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:34

Virgin Atlantic’e ait VS358 sefer sayılı Londra Heathrow-Mumbai seferini yapan G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, dün akşam saatlerinde rahatsızlanan yolcusu için Diyarbakır Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Yolcunun tedavisinin ardından uçak, yaşanan teknik sorun nedeniyle kalkış yapamadı.

Diyarbakır Havalimanı yönetimi arızanın giderilmesi için teknik ekip çağırdı. Gelecek teknik ekibin arızayı gidermesinin ardından uçağın seferine devam edeceği belirtildi.


Etiketler: #diyarbakır #yolcu uçağı

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