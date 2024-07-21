Diyarbakır'da 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 3 tutuklama

Diyarbakır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, jandarmayı görünce kaçan ve yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 17:30
Diyarbakır'da 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 3 tutuklama
Abone Ol google-news

Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bilgi üzerine kırsal Kutlu Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarmayı görünce kenevir tarlasından babalarının evine kaçmaya çalışan S.F. (27), O.Y. (23) ve Y.Y. (27) adlı kardeşler evin bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada da 1 uzun namlulu tüfek, 110 fişek, 4 şarjör, 1 av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

3 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kenevir haberleri

İlgili Haberler

Cezaevi firarisi kenevir sularken suçüstü yakalandı

Cezaevi firarisi kenevir sularken suçüstü yakalandı
Ayçiçeği tarlasında kenevir ele geçirildi

Ayçiçeği tarlasında kenevir ele geçirildi
Gaziantep’te 253 kök kenevir ele geçirildi: 9 gözaltı

Gaziantep’te 253 kök kenevir ele geçirildi: 9 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler