Gaziantep’te 253 kök kenevir ele geçirildi: 9 gözaltı
Gaziantep’te jandarma ekiplerinin 9 şahsa ait adreslerde yaptığı aramalarda 253 kök kenevir bitkisi ile 16 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Adli makamların koordinesiyle yapılan çalışmalar neticesinde İslahiye, Oğuzeli, Araban, Nizip, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerindeki 9 şahsın adresine baskın düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 253 kök kenevir bitkisi ile 16 adet kenevir tohumu ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yunan şarkıcıdan açıklama geldi!
- Lal Denizli'den Varank'a sert yanıt
- Merkez Bankası'ndan 'mevduat' hamlesi!
- Mustafa Sarıgül’den yeni paylaşım!
- 'Mehmet Büyükekşi'yi seçerlerse...'
- Arda Güler'in pozu sosyal medyada gündem oldu!
- Kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı
- TFF'nin yeni başkanı belli oldu!
- Tahliye kararı!
- ‘Bir yemeğe 168 bin lirayı veren adam AYM üyesi’