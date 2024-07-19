Gaziantep’te 253 kök kenevir ele geçirildi: 9 gözaltı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin 9 şahsa ait adreslerde yaptığı aramalarda 253 kök kenevir bitkisi ile 16 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:25
Gaziantep’te 253 kök kenevir ele geçirildi: 9 gözaltı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Adli makamların koordinesiyle yapılan çalışmalar neticesinde İslahiye, Oğuzeli, Araban, Nizip, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerindeki 9 şahsın adresine baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 253 kök kenevir bitkisi ile 16 adet kenevir tohumu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


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