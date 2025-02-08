Diyarbakır'da 13 yaşındaki çocuğu alıkoyan erkek tutuklandı!
Kayapınar ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu H.A.'yı alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan 29 yaşındaki Z.Ş. adlı erkek hakkında tutuklama kararı verildi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğu H.A.'yı alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Z.Ş. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi'ndeki evinden 3 Şubat'ta markete gitmek üzere ayrılan 13 yaşındaki H.A.'dan haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Önceki gün H.A. ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne teslim olan şüpheli Z.Ş. gözaltına alınmıştı. H.A'nın devlet korumasına alındığı öğrenilmişti.
Etiketler: #Çocuk #diyarbakır #Soruşturma #tutuklandı
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