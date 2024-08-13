Diyarbakır’da 2 katlı evin bodrumunda patlama: 1’i ağır 3 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki 2 katlı bir evin bodrum katında gaz sıkışmasından kaynaklı meydana gelen patlamada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 17:45
Diyarbakır’da 2 katlı evin bodrumunda patlama: 1’i ağır 3 yaralı
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Patlama, Ergani ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ufuk 4. Sokak’taki 2 katlı bir evin bodrum katında gaz sıkışmasından kaynaklı meydana geldi.

Patlama esnasında bodrumda bulunan Ş.D., D.Ç. ve O.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan D.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.


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