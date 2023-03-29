Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü kavganın ardından boş evler ateşe verildi

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası ortalık karıştı. Taraflardan birine ait 5 boş ev ateşe verildi. Kolluk kuvvetleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 15:14
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü kavganın ardından boş evler ateşe verildi
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Olay, gece saatlerinde Hani ilçesine bağlı kırsal Anıl Mahallesi’nde meydana geldi. 11 Mart Cumartesi günü iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada; Muzaffer Kaya ve oğlu Necmettin Kaya ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın ardından iddiaya göre, husumetli tarafın ailesine ait 5 ev ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Jandarma ekipleri ise mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Evler boş olduğu için olayda ölen ve yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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