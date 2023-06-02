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Diyarbakır’da 63 narkotik operasyonu: 29 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da yapılan 63 narkotik operasyonunda gözaltına alınan 231 şüphelinden 29’u tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:23
Diyarbakır’da 63 narkotik operasyonu: 29 kişi tutuklandı
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Diyarbakır Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayında 63 narkotik operasyonu düzenledi ve 231 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, toplam 81 kilo 38 gram kenevir türevleri, 48 bin 260 adet sentetik ecza, 9 bin 224 adet ecstasy, 3 kilo 386 gram metamfetamin maddesi, 9 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet payp/düzenek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 27 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 29’u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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