Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Hakkımızı helal etmiyoruz

02 Kasım 2022 Çarşamba, 05:20

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu" iddialarına dair açıklamada bulundu. Açıklamada, "Tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarıları elde eden, sadece bu yıl 198 bin 94 uyuşturucu operasyonu yapan, 252 bin 590 şüpheliyi yakalayan, bunların 22 bin 136'sının tutuklanmasına vesile olan, tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz.”

pic.twitter.com/2BUHX8X1ec — Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (@NarkotiksmDB) November 1, 2022

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ekim’de CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamıştı.Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Saray'ın düzeni bu salgını besliyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Kılıçdaroğlu, "Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer Fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Paralarınızı getirin. Her şeye göz yumacağız dediler. Ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren gençlerin diliyle söyleyeyim. ‘Breaking Bad' Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Süleyman Soylu'nun başında olduğu İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek “Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!” demişti.