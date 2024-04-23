Diyarbakır’da 68 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:06

Güncelleme: 23.04.2024 - 13:06

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada ele geçirilen uyuşturucu maddenin muhafazaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı; İstihbarat Şube Müdürlüğünce bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yorulmaz Mahallesi kırsalında icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; 68 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınmıştır" denildi.