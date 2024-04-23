Uyuşturucu milli güvenlik sorunu

23 Nisan 2024 Salı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı 2023 raporunu açıkladı.

Derlenen rakamları görünce ağzım açık kaldı.

Hemen anlatayım...

Bakın 2020 yılında uyuşturucu ile mücadele için 1 milyar 840 milyon Türk Lirası, 2022 yılında 2 milyar 340 milyon Türk Lirası, 2023 yılında ise uyuşturucu ile mücadele için 4 milyar 264 milyon Türk Lirası harcama yapılmış. Buradaki artış yüzde 82.

Avrupa Birliği sınırları içerisinde yakalanan 2021 yılı eroin miktarı 9.5 ton gerçeklemiş aynı yıl ülkemizde yakalanan eroin miktarı 25.5 ton oldu. Bunun en büyük nedenlerinden birisi Balkan rotasında kilit noktada olmamız.

Afganistan’dan başlayarak İran, Türkiye ve Balkan ülkeleri üzerinden Orta ve Batı Avrupa’ya ulaşıyor bu güzergâh. Batı ve Orta Avrupa’daki eroinin yüzde 70’inden fazlasının Balkan rotası üzerinden giriş yaptığı değerlendiriliyor.

Afganistan Taliban yönetiminde olmasına rağmen 2022 yılında haşhaş ekim alanı bir önceki yıla göre yüzde 32 artış göstererek 233 bin hektara ulaşmış.

Sözde Taliban uyuşturucuya karşı bir örgüt. Zaten Amerika uyuşturucudan elde edilecek geliri garanti altına almasa Afganistan’dan da çekilmezdi. Bu apayrı bir yazı konusu.

2011-2021 döneminde Avrupa’da uyuşturucu yakalamalarında en fazla artış yüzde 416 ile kokain yakalamalarında gerçekleşmiş. Belçika’nın Anvers Limanı’nda yakalanan kokain miktarı 110 ton.

Dünya genelinde 2010-2020 yıllar arasında yakalama miktarı artan diğer zehir ise metamfetamin olmuş. 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16 artış ile 375 ton metamfetamin ele geçirilmiş.

Burası önemli çünkü ülkemizde de sıklıkla yaşanan bu yakalamalarda metamfetamin maskelenmeye çalışılıyor.

2022 yılı kasım ayında İstanbul’da gerçekleştirilen bir operasyonda İran’dan geldiği tespit edilen magnezyum silikat (talk pudrası) maddesine emdirilmiş halde, likit metamfetamin maddesi ile kristal forma dönüştürülmüş metamfetamin ve dönüştürme aşamasında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.

2023 yılı nisan ayında Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonda ise farklı türde kimyasal maddeler ile birlikte öğütülmüş hayvan yemi/saman görünümünde, çuvallar içerisinde metamfetamin öncü kimyasalı olan efedrin ele geçirildi.

Bakın bunlar yeni yöntemler hep...

Raporda ilginç bir bilgi daha var. 2022 yılında ele geçirilen sentetik ecza ilaç miktarında bir önceki yıla göre yüzde 49.1’lik bir artış yaşanmış ve 12 milyon 607 bin 432 tablet sentetik ecza ilaç ele geçirilmiş.

Narkotimler tarafından müdahale edilen olay ve şüpheli sayısına baktığımızda da 2018 yılında 37 bin 92 olan olay ve 66 bin 535 olan şüpheli sayısı 2022 yılında 76 bin 841 olay ve 104 bin 218 şüpheli olarak değişim göstermiş.

2022 yılında 3 bin 827 kokain olayına müdahale edilmiş ve bu olaylarda 5 bin 647 şüpheli ve 2 bin 299 kilogram kokain ele geçirilmiş. Bu rakam 2020 yılında 1961 kilogramdı. 2021 yılında ise 2 bin 841 kilogramdı.

Bu rakamların bize anlattığı iki konu var. Kaçak göçmenlerin rotasıyla uyuşturucu rotası aynı. Komplo teorilerini sevmem. Yorumu okuyucuya bırakıyorum. Ancak bu durum normal değil. Suriye’nin karışmasından sonra Türkiye’yi bir uyuşturucu üssü, “hub” (bağlantı) noktası yapma planı belli ki devrede. Buna sadece operasyon yapmakla değil sınırları güçlendirmekle de yanıt verilmeli.

Yoksa işin sonunda ABD’nin en ünlü şehirlerinin sokaklarında toplu halde uyuşturucudan kendinden geçmiş insanların görüntülerini Türkiye’de de görmeye başlarız. Yani memleket bir yandan kaçak göçmenle doldurulurken bir yandan da uyuşturucu batağına çekiliyor.

Bir konu daha nasıl milli güvenlik konusu olabilir ki...