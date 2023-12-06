Diyarbakır’da 915 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice ilçesinde yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 10 ayrı noktada 220 kilogram kubar esrar ve 695 kilogram toz esrar ele geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:41
Diyarbakır’da 915 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal 60-61 Operasyonu" sonucunda 10 ayrı noktada, 220 kilogram kubar esrar, 695 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı bildirildi.


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