Diyarbakır'da aile dehşeti... Anne ve babasını silahla öldürdü
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir kişi anne ve babasını silahla öldürdü.
İlçeye bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki evlerinde M.A, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Necati A. ve annesi Fener A'ya silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, annenin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan baba, ambulansla Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Necati A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polise teslim olan M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #diyarbakır #Cinayet
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