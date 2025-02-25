Diyarbakır'da 'evlat' dehşeti! Annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A. (25), tartıştığı annesi Fener Ateş'i (70) öldürdü, babası Necat Ateş'i ağır yaraladı.
Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde sabah saatlerinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A., henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. M.A., yanında bulundurduğu tabancayla annesi Fener ile babası Necat Ateş'e ateş etti.
GÖĞSÜNDEN VURDU
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Fener Ateş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, göğsünden vurulan Necat Ateş ambulansla Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Necat Ateş'in tedavisi sürerken, şüpheli polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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