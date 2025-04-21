Diyarbakır'da aileler birbirine girdi... Taşlı sopalı kavgada 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı!
Diyarbakır’da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.
Hani ilçesi kırsal Abacılar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taşlı, sopalı kavgada R.K. (43) C.K. (19), F.K. (18), K.K. (17) ve E.K. (17) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kavga ise cep telefonuyla kaydedildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: #kavga #diyarbakır
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