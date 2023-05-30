Diyarbakır’da belediyenin çöp arabası ateşe verildi
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir grup, belediyenin çöp toplama aracının önünü kesip ateşe verdi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Kayanartepe Mahallesi 251. Sokak’ta meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde çöp toplamak için mahallede ara sokaklara giren belediyenin çöp toplama aracı ve personelinin önü, maskeli bir grup tarafından önleri kesildi. Daha sonra terör örgütü PKK lehine slogan attığı belirtilen grup, havaya ateş açarak personeli indirip aracı ateşe verdi.
Olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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