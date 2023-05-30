2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Diyarbakır’da belediyenin çöp arabası ateşe verildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir grup, belediyenin çöp toplama aracının önünü kesip ateşe verdi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 30.05.2023 - 09:56
Diyarbakır’da belediyenin çöp arabası ateşe verildi
Abone Ol google-news

Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Kayanartepe Mahallesi 251. Sokak’ta meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde çöp toplamak için mahallede ara sokaklara giren belediyenin çöp toplama aracı ve personelinin önü, maskeli bir grup tarafından önleri kesildi. Daha sonra terör örgütü PKK lehine slogan attığı belirtilen grup, havaya ateş açarak personeli indirip aracı ateşe verdi.

Olay yerine itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


bağlar kundaklama diyarbakır

İlgili Haberler

İmamoğlu ile kendisini 'PKK ile işbirliği yapmak'la suçlayan esnaf tartıştı! İki taraf birbirinden şikayetçi oldu

İmamoğlu ile kendisini 'PKK ile işbirliği yapmak'la suçlayan esnaf tartıştı! İki taraf birbirinden şikayetçi oldu
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Hizbullah ve PKK’ye terör örgütü demiyorum

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Hizbullah ve PKK’ye terör örgütü demiyorum
İrlandalılar PKK kampını yaktı

İrlandalılar PKK kampını yaktı

En Çok Okunan Haberler