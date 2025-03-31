Diyarbakır'da bir kadın evinde ölü bulundu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Diyarbakır'da bir kadın evinde ölü bulundu
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AA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 17:05

Mevlana Halit Mahallesi 35. Sokak'ta oturan 37 yaşındaki D.A.'nın kocası polis merkezine başvurarak eşinin intihar ettiğini öne sürdü.

Eve giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri D.A.'yı ölü buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, kadının silahla ateş açılması sonucu öldüğü belirlendi.

Kadının cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gözaltına alınan kadının kocasının emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #diyarbakır #Kadın #ölü bulundu

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