Diyarbakır'da bir kadın evinde ölü bulundu
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Mevlana Halit Mahallesi 35. Sokak'ta oturan 37 yaşındaki D.A.'nın kocası polis merkezine başvurarak eşinin intihar ettiğini öne sürdü.
Eve giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri D.A.'yı ölü buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, kadının silahla ateş açılması sonucu öldüğü belirlendi.
Kadının cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Gözaltına alınan kadının kocasının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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