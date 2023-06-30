Diyarbakır'da otomobil, çarptığı hafif ticari araç ile AVM'ye daldı: 1 ölü, 7 yaralı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 06:50

Güncelleme: 30.06.2023 - 06:52

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde, saat 00.20 sıralarında stadyum istikametinden Abdülkadir Kadir Aksu yönüne giden B.G. yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı lüks otomobil, Fırat Bulvarı kavşağında önünde seyir halinde olan O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca çarparak sürükledi.

KEPENKLERİ KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Savrulan iki araç kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptıktan sonra alışveriş merkezinin kapalı olan kepenklerini kırarak içeriye girdi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk olarak kaldırımda yürürken iki aracın çarptığı B.Y. ile Aydın Gündoğar'a müdahale etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Gündoğar ile B.Y., ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri alışveriş merkezine giren iki araçta sıkışan sürücüler B.G ve O.E ile yolcular Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 6 yaralı ilk müdahalenin ardından hastanelere götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan duruma ağır olan yaya Aydın Gündoğar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 7 yaralının ise tedavileri sürüyor.

KAVŞAK TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza yerine gelen polis ekipleri ise bölgede yeni bir kaza olmaması için önlem aldı. Kavşağı trafiğe kapatan ekipler, araçları alternatif güzergaha yönlendirdi, alışveriş merkezinin çevresine ise güvenlik şeridi çekildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan iki otomobil ve hafif ticari araç çekici yardımıyla alışveriş merkezinden çıkarıldı.

Kavşakta trafik akışı ise yapılan temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.