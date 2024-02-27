Kastamonu’da lüks araç tarlaya uçtu... Yaralılar var!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:55

Güncelleme: 27.02.2024 - 09:55

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Yukarı Dikmen köyü mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bülent B. idaresindeki 34 BM 566 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Tarlada durabilen cipin sürücüsü ile adları öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yurttaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.