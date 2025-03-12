Diyarbakır'da hareketli anlar: 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 11:36

Güncelleme: 12.03.2025 - 11:38

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alıp tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Çökme ile çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.