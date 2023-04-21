Diyarbakır’da hortum paniği!

Yayınlanma: 21.04.2023 - 11:49

Güncelleme: 21.04.2023 - 13:38

Diyarbakır’da dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde ve ilçelerde birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluşurken kırsal kesimde de sağanakla birlikte şiddetli rüzgâr etkili oldu.

Bismil ilçesi kırsalında sağanak ve şiddetli rüzgârla birlikte hortum da oluştu.

O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Hortum bir süre sonra kayboldu.