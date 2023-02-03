Diyarbakır'da iki ayrı kaza: 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 09:02

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesinde Ayşenur Zarakoğlu ile Musa Anter caddelerinin kesiştiği kavşakta gece saatlerinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 YS 921 ile 21 ACH 843 plakalı iki otomobil çarpıştı.

TAKLA ATIP TERS DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle 21 ACH 843 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazada her iki otomobilde bulunan 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

İkinci kaza ise Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu 5’inci kilometrede meydana geldi. İddiaya göre 21 M 0126 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması bsonucu savrularak park halindeki 72 ABG 779 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Her iki kazadaki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.