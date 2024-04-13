Diyarbakır’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 08:50
Diyarbakır’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar kemal caddesinde dün akşam saatlerinde; iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında Osman B. ile Yakup K., bıçak darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. 

 

 


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