İstanbul’da boş yolda, ’yol vermedin’ kavgası
İstanbul Başakşehir’de gece saatlerinde bomboş bir caddede birbirleriyle inatlaşan 2 sürücü ’neden yol vermedin’ kavgasına tutuştu. Yaşanan ilginç anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Başakşehir’de bulunan bir site girişinde gecenin geç saatlerinde site önündeki boş cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü birbiriyle ’bana yol vermedin’ tartışması yapmaya başladı. Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya döndüğü olayda sürücüler araçlarından inerek birbirine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Site girişinde bulunan vatandaşlarında anlam veremediği kavga bir süre devam ederken, ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar daha sonra kavgayı ayırmaya çalıştı.
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